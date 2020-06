Edge vs Randy Orton: CM Punk da su sincera opinión

El pasado 14 de junio vimos el esperado encuentro de Edge vs Randy Orton en el marco de lo que fue promovido por el señor Vince McMahon como la lucha más grande de todos los tiempos. Para algunos fue así, para otros no tanto, opiniones divididas siempre. ¿Qué dijo el siempre polémico CM Punk en su regreso al panel de analistas de WWE Backstage?

► Edge vs Randy Orton no defraudó a CM Punk, pero...

"Creo que si eres Randy o Edge y simplemente ignoras la etiqueta tan demasiado subjetiva que se te da a tu lucha, entonces no vas a poder estar a la altura de la misma. La mejor lucha de todos los tiempos. ¿Cuál es la mejor lucha de todos los tiempos? ¿Cuál es la mejor banda de todos los tiempos? ¿Cuál es el mejor sencillo musical de todos los tiempos? Gustos musicales. Es algo muy subjetivo. Todos tendrán una opinión diferente, pero creo que eso es lo que hace que la lucha sea genial.

"Creo que tuvieron una gran lucha. ¿Fue la mejor lucha de todos los tiempos? He visto mejores luchas de Randy Orton. He visto mejores luchas de Edge. Ponerle esa etiqueta para hacer que la gente la vea, creo que fue como un montón de presión innecesaria, especialmente en Edge, quien volvía después de casi una década de no luchar. Hicieron un gran trabajo compartimentando eso, y casi ignorándolo, simplemente salieron allá al ring y lucharon".

¿Están de acuerdo con las palabras de CM Punk? Ese parece ser el consenso general, a decir verdad. Otros dicen que fue una buena lucha, pero muy editada, por lo que no se puede calificar como tal.