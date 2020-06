drew mcintyre en njpw

El Drew McIntyre que se fue de WWE en 2014 lucía a años luz de distancia del que regresó a la misma empresa tres años después, convencido de que su historia de redención debía quedar cerrada de una vez por todas, habiéndose curtido en Impact Wrestling y la escena independiente. El propio McIntyre confesó bajo una entrevista que el Imperio McMahon le puso un reto sobre la mesa con su despido.

«Triple H me convenció de que era hora de volver a casa. Estoy orgulloso del hombre diferente en el que me convertí durante mi tiempo fuera. Regresé como la versión adulta de mí mismo».

► Drew McIntyre en NJPW: lo que pudo haber sido

Y ahora McIntyre revela a Sports Illustrated que de haber esperado más, tal vez WWE se hubiera quedado sin su "elegido".

Antes de que Hunter me llamara para volver a WWE, el siguiente lugar al que iba a ir era Japón. Mi estilo hubiera encajado a la perfección allí y podría haber aprendido mucho. Los dos oponentes en lo alto de mi lista eran Tanahashi y Okada. Ospreay también habría sido genial. Luché con él fuera de WWE y tuve dos de mis combates favoritos. Pero aún tengo que enfrentarme a Tanahashi y Okada.

Debido a la política no colaborativa de WWE con otras grandes compañías de lucha libre (menos aún con NJPW, cuando existen planes de abrir un Performance Center en el país del Sol naciente), descarten ver un McIntyre vs. Tanahashi o un McIntyre vs. Okada.

Al menos, mientras el escocés sea considerado la cara de Raw. Porque el despido de Paul Heyman como director ejecutivo de la marca roja tal vez afecte a su manejo, según reportó Dave Meltzer, si bien tiempo atrás supimos que Vince McMahon y Triple H trabajaron personalmente en la construcción de su ascenso a los puestos estelares.