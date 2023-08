Young Bucks y FTR vs. Bullet Club Gold en All Out

El cartel para AEW All Out continúa tomando forma con la adición de otro combate importante para este evento.

Luego de que FTR venciera a The Young Bucks en la lucha por el Campeonato de Parejas, el equipo campeón buscó mostrar respeto; sin embargo, los hermanos de The Elite no estaban dispuestos a tener ningún tipo de relación con sus exrivales.

No obstante, la entrada de Bullet Club Gold cambió el panorama, ya que comenzaron a burlarse de los Bucks, algo que no agradó para nada a FTR, quienes no se quedaron atrás.

De esta forma, los campeones lanzaron un desafío contra Bullet Club Gold y terminó pactándose un combate de relevos atómicos para All Out.