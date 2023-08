Jon Moxley derrotó a Komander rumbo a All Out

a habilidad del mexicano Komander fue puesta a prueba una vez más en la edición del 30 de agosto de AEW Dynamite, enfrentándose a un rival nada menos que complicado: Jon Moxley.

Moxley se encontraba en la necesidad de ganar el combate contra el enmascarado, ya que en All In había sufrido una derrota y no podía permitirse otro revés en tan poco tiempo.

El duelo comenzó a favor del luchador extremo, quien sorprendió a punta de golpes al mexicano, aunque un par de minutos estuvo siendo controlado, pronto consiguió responder con patadas y una espectacular plancha.

Pero Jon Moxley pronto buscó reponerse, pues sabía que no podía llegar a All Out con una derrota, pues estaría buscando el Campeonato Internacional.

Las cosas se pusieron tensas, especialmente para Komander, quien aunque parecía en varios momentos que podría reaccionar, el veterano integrante de Blackpool Combat Club, reaccionaba para poner las cosas a su favor.

Incluso al intentar un 450, Mox subió las rodillas para detenerlo y tras un Lariato y un piledriver, parecía que todo iba a terminar, pero el enmascarado resistió, pero al final con un armbar terminó por rendirse.