El rating de AEW Collision sube antes de All In

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Eddie Kingston, Orange Cassidy y Penta el Zero Miedo contra Kip Sabian, The Butcher y The Blade.

Las luchas presentadas fueron:

Eddie Kingston, Orange Cassidy y Penta el Zero Miedo vencieron a Kip Sabian, The Butcher y The Blade (** 1/2) Dark Order vencieron a Darius Martin y Action Andretti (***) Big Bill venció a Vary Morales (*) Willow Nightingale venció a Robyn Renegade (**1/2) Keith Lee venció a Zicky Dice (*) CM Punk, Darby Allin, Sting y Hook vencieron a Jay White, Luchasaurus, Swerve Strickland y Brian Cage (** 1/2)

► AEW Collision ocupó el lugar 10 en la noche del viernes

► AUDIENCIA: AEW Collision tuvo un promedio de 552 mil televidentes. Esto es 14.52 % por encima de los 482 mil espectadores de la semana pasada. tuvo una calificación de 0.16 en el grupo demográfico 18 a 49, lo cual es 5.88 % menos que el 0.17 de la semana pasada.

Ocupo el lugar 10 en audiencia en el cable top 150 total para la noche del sábado, con una calificación de 0.16 en el grupo demográfico 18 a 49.