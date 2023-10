X-Pac, también conocido como Sean Waltman, ex de D-Generation X o nWo, valora una diversidad de temas relativo a facciones de la lucha libre en una reciente entrevista con Fightful. Comenzando con que el Bullet Club de NJPW use el clásico gesto Too Sweet.

► X-Pac habla de facciones

«Cuando todas esas cosas comenzaron a hacerse populares, pensé que era genial. Algunos de mis amigos han tenido varias opiniones y sus opiniones han cambiado en ocasiones, pero en general, nos sentimos halagados por ello y es genial. No me quita dinero de los bolsillos que alguien más haga [el gesto del Two Sweet] y saque provecho de ello, ¿sabes?».

Después, el exluchador hablaba sobre la Blue World Order, la agrupación cómica formada por Blue Meanie, Stevie Richards y Nova que funcionaba como una parodia de la nWo en ECW.

«Puedes tener diferentes reacciones ante algo así. Yo simplemente lo encontré gracioso, ¿sabes? Me pareció divertido… Si alguien está parodiándote, entonces has logrado algo que vale la pena. Así que me gustaban, me parecían divertidos».

Waltman también dedicó luego unas palabras a la Latino World Order, que en la actualidad sigue en activo en WWE:

«Seamos honestos, ¿están mejor que nunca, verdad? Lo promocionan y lo tratan en serio. En WCW, en mi opinión disminuyeron el valor de la LWO. Creo que en comparación con cómo lo están presentando en WWE en este momento, lo menospreciaron». Y para terminar comentó sobre sus antiguos stables, New World Order y DX: «Ambos grupos de los que soy famoso por formar dejaron una huella así. Las personas todavía usan camisetas de nWo y todavía le dicen a la gente Suck It. Estoy muy orgulloso de mi contribución a la sociedad«. X-Pac quiere volver a luchar en un Royal Rumble.