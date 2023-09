X-Pac quiere volver a luchar en un Royal Rumble

X-Pac ingresó por primera vez a la WWE en 1993 bajo el nombre de ring 1-2-3 Kid, debutando en SummerSlam de ese año; sin embargo, empezó a ganar notoriedad cuando pasó a WCW y formó parte de nWo, aunque eventualmente regresaría a la compañía, en esta ocasión, alinéandose a Triple H para formar parte de DX, grupo que se convirtió en uno de los más importantes de la Attitude Era y de la historia de la WWE en general. Hoy en día, X-Pac disfruta de su retiro mientras sigue haciendo apariciones esporádicas en la programación televisiva de la WWE, aunque AEW ha estado haciendo múltiples intentos para que aparezca en su programación.

► X-Pac ha estado entrenando

La carrera en la lucha libre profesional de X-Pac se detuvo debido a lesiones. Aún así, no descarta regresar al ring, y participar específicamente en un Royal Rumble, lo cual le permita retirarse bajo sus propios términos.

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, el miembro de DX mencionó que ha estado entrenando y que se encuentra en buena forma en este momento. No obstante, eso no significa que los fanáticos lo vayan a volver a ver en un ring, ya que mencionó que no tiene planes inmediatos, aunque sí le gustó la idea de luchar en un último combate.

“He estado entrenando y me siento bien. No estoy diciendo otro grande como ese, pero si puedo conseguir un combate como un combate de seis hombres”.

Evidentemente, X-Pac no estará para luchar en un combate individual, pero sí en uno multitudinario, e incluso agregó que le gustaría estar en un Royal Rumble.

El Royal Rumble es siempre un gran evento y siempre es posible que haya algunas sorpresas y apariciones únicas. Si tomamos antecedentes recientes, Superestrellas retiradas, actores y personalidades en general suelen participar en el tradicional combate de treinta hombres, considerando que el esfuerzo que suelen realizar es relativamente bajo. Dicho esto, si Triple H decide que su amigo X-Pac participe en un Royal Rumble a futuro podría darle al Universo WWE un momento de nostalgia.