X-Pac: «Damian Priest luciría bien en la nWo o DX»

X-Pac, antiguo integrante tanto de la nWo como de D-Generation X, comparte su opinión sobre Damian Priest, en la actualidad y en sus tiempos en NXT.

The Archer of Infamy es uno de los luchadores más en forma actualmente en WWE, a pesar de haber perdido el Campeonato Indiscutible de Parejas en Fastlane 2023, pues, entre otras cosas, sigue siendo Mr. Money in the Bank. Es justo decir que se encuentra en el mejor momento de su carrera, aunque este puede mejorar próximamente.

► X-Pac elogia a Damian Priest

Y recientemente, en una entrevista con Fightful, el exluchador también conocido como Sean Waltman le ha dedicado algunos elogios:

«En WWE, soy un gran seguidor de Damian Priest. Ha sido una de mis elecciones en el draft, como solía decir Scott Hall, desde antes de que siquiera llegara a WWE. Especialmente después de que fue fichado por ellos y realmente empezó a trabajar duro. Ahora tiene esa maleta de Money in the Bank. En fin, se vería genial con una camiseta de nWo o DX.»

«Sí. Recuerdo NXT, no voy a dar nombres, pero alguien que está a cargo, es decir, el tipo que toma las decisiones, dijo: ‘Sí, quiero que trabaje como un tipo grande’, y luego otro tipo a quien realmente respeto dijo: ‘Él no es un tipo grande’. ¿A quién le importa? Mide 6’6″ y sale al ring trabajando como uno y se hace querer. En fin, me estoy enredando un poco aquí.»

¿Qué sigue para el miembro de The Judgment Day? Lo veremos esta noche en el nuevo Monday Night Raw. Tendría sentido que buscara una revancha por el título pero al mismo tiempo con toda seguridad va a buscar una explicación de JD McDonagh, pues fue por culpa de él por lo que perdió en el Premium Live Event.