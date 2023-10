Safire Reed ganó el torneo SHE-1 de EVE

Antes de un año de despegue, está el año de puesta en el mapa. Safire Reed, jovencísima gladiadora británica, ve cómo 2023 es el año de su puesta en el mapa.

Todo, cosa habitual, mediante la notoriedad de sus rivales a lo largo de estos últimos nueve meses. Y aquí en SUPERLUCHAS inauguramos su particular «etiqueta» el pasado mayo, a raíz del duelo que iba a sostener contra Billie Starkz, otra promesa que no obstante es realidad ya, pues forma parte de AEW.

Bajo entrevista con PWMania, Reed confesaba sentirse agradecida de poder competir regularmente en Pro-Wrestling: EVE, aprendiendo allí de nombres femeniles más experimentados, y cruzaba los dedos por conseguir un nuevo título.

Pues bien, ayer, Reed vio contentado su deseo bajo los focos de EVE. «The Grappling Goddess» conquistó el prestigioso torneo anual SHE-1, luego de imponerse a Laura Di Matteo en primera ronda, a Jetta en cuartos de final, a Emersyn Jayne en semifinales y a Alex Windsor en la final. Y esto es sólo una muestra de la abrumadora calidad de la nómina de competidoras, que contó con el extra foráneo de Maya Yukihi.

Así, Reed se gana una oportunidad por el Campeonato EVE que porta Miyu Yamashita en Wrestle Queendom, el magno evento de la promotora femenil que tendrá lugar el próximo mes.

Celebrado desde The Dome de Londres (Inglaterra), EVE 112: SHE-1 ’92 SPECIAL dejó los siguientes resultados.

She only went and fucking did it. 😮



Congratulations to @safirewrestler on becoming Ace of EVE. It’s 1000% deserved pic.twitter.com/K4iI72It9G