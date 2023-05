La luchadora británica en ascenso Safire Reed habló recientemente con PWMania.com para una entrevista exclusiva en profundidad.

Durante la conversación, Reed habló sobre su próximo combate contra Billie Starkz en Pro Wrestling Eve‘s 13th Anniversary, inspirándose en John Cena y mucho más.

Sobre su inspiración para entrar en la lucha libre:

“Tiene que ser John Cena. Simplemente sentí que en esa época, John Cena era un tipo tan bueno. No sé, simplemente me enamoré de los héroes como Randy Orton y Rey Mysterio. Luego comencé a entrar en la escena independiente, y me encantaban Zack Sabre Jr., Pete Dunn, Tyler Bate, así que una mezcla. Sí, eso es genial. A medida que crecí un poco porque, creo que alrededor de los 12, me metí en la lucha libre independiente y fui a mi primer espectáculo independiente».

“Recuerdo que mi papá y yo fuimos a nuestro primer Wrestlemania y luego volvimos y la gente decía: ‘¿Has oído hablar de Rev Pro o Progress?’ y nosotros no. Nunca habíamos oído hablar de esas empresas, así que tan pronto como volvimos, comencé a ver sus cosas y pensé que era genial. Y no me di cuenta de todo lo que había por ahí hasta que empezamos a ir a todos estos otros espectáculos y ya sabes, quiero decir, no solo WWE y todos los principales, sino todos las buenas indies, así que sí, vi todo lo que pude.”

Con relaciona a su combate contra Billie Starkz en Pro Wrestling: EVE’s 13th Anniversary:

“Siento que habrá bastantes ojos en este combate. Y creo que como ambas somos muy jóvenes, muy tempranas en nuestra edad, es un gran escenario ya que realmente no ves a mucha gente de nuestra edad luchando entre sí en un gran espectáculo. Ya está subiendo a la cima, mucha gente quiere estar en su posición, y lo está haciendo increíble».

“Entonces, es genial que pueda luchar contra alguien como ella, ya que ambas somos muy similares. Va a ser un gran combate, pero también tengo un poco de ventaja en función de dónde estamos, pero hemos estado entrenando durante el mismo tiempo y obviamente ella tiene más éxito. Será un partido para ver y no puedo esperar, realmente no puedo esperar porque hay mucha expectación sobre ella. La he visto y es genial y no puedo esperar para entrar y ver qué puedo hacer”.