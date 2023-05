La promotora femenina independiente Prominence, celebró un año de actividad con «1st Anniversary».

► «1st Anniversary»

Un Battle Royal abrió las acciones, con la participación de diez luchadores invitados. Fue Miyako Matsumoto quien se alzó con la victoria.

En choque de parejas mixtas, los espectaculares MAO y Asuka se impusieron a la dupla de Masahiro Takanashi y Mochi Natsumi.

Yuu expuso por quinta ocasión el Campeonato Internacional EVE, respondiendo al reto que hizo Hiragi Kurumi. Fue un choque de poder a poder, donde la poderosa Yuu salió avante.

Suzu Suzuki tuvo su último combate death match de diez de prueba y se enfrentó al beligerante Jun Kasai de Freedoms. Tras el duelo, Suzuki anunció su salida de la empresa.

En el turno estelar, Takashi Sasaki, Violento Jack y Risa Sera se asociaron para dar cuenta del equipo de Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y

Akane Fujita. El combate sé dirimió en modalidad death match, usando diversos implementos.

Los resultados completos son:

Prominence «PROMINENCE 1ST ANNIVERSARY», 24.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 701 Espectadores

1. 10 Person Anything Goes Prominence Battle Royal: Miyako Matsumoto venció a Kyusei Sakura Hirota y Gabaiji-chan cuando fueron lanzados por encima de la tercera cuerda (9:50). Orden de eliminación: Super Hardcore Machine, Cherry, Miyuki Takase, Orca Uto, Toshiyuki Sakuda, Chou-un Shiryu, Itsuki Aoki, Kyusei Sakura Hirota y Gabaiji-chan.

2. Hardcore Match: Hartley Jackson y Yuki Miyazaki derrotaron a Chris Brookes y Kohaku

(13:27) con una Death Valley Bomb de Miyazaki sobre Kohaku.

3. MAO y Asuka vencieron a Masahiro Takanashi y Mochi Natsumi (14:12) con un Double Impact-Style Shiranui de MAO sobre Natsumi.

4. EVE International Title: Yuu (c) derrotó a Kurumi Hiragi (13:30) con un Superman defendiendo el título

5. Suzu Suzuki Death Match 10 Match Series 10th: Jun Kasai venció a Suzu Suzuki (14:14) con un Cross-Arm Stimulation

6. Takashi Sasaki, Violento Jack y Risa Sera derrotaron a Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y

Akane Fujita (21:05) con una Rasha Hasami sobre escaleras, sillas y lámparas de tubo de Sera sobre Fujita.