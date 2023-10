11 veces han sido las que Swerve Strickland ha compartido las cuerdas con Will Ospreay. La más reciente fue en AEW, cuando los dos se unieron con Jeff Cobb y Kyle Fletcher contra CHAOS durante el Rampage del 21 de junio. Entre todas, disputaron tres manos a mano, dos de ellos ganados por el integrante de la Mogul Embassy: en PROGRESS Chapter 35: Writing Nirvana On Other People’s Bags y Riptide Beers. Bands. Wrestling.; The Aerial Assasssin venció en wXw 16 Carat Gold 2016.

Here is a clip of Will Ospreay and Swerve Strickland dancing to Uptown Funk in the middle of a match An incredible clip!pic.twitter.com/ClqeC603pW — P.eps. #MaikaStyle🍧 (@Peps_Wrestling) October 5, 2023

► Ospreay, hermano pequeño de Strickland

Strickland estuvo hablando de Ospreay recientemente en Grapsody, señalando que durante más de una década estuvo diciendo a todos cuán talentosos es y adelantando que un día volverán a encontrarse en el encordado, sea como oponentes o como compañeros de equipo.

«Ni siquiera tengo una lista de luchas que quiera hacer ya. Solo salgo y hago lo mío. Quiero ser el que esté en la lista de todos. Ya no quiero hacer listas. Esa es mi mentalidad. [Will Ospreay], he estado ahí, lo he hecho, con Will desde 2011/2012, cuando tenía 19 años. Incluso en ese momento sabía que iba a ser el mejor del mundo. Ustedes ni siquiera lo sabían. Luego, tres años después, fue como [Best of the] Super Juniors. Ganó, y yo estaba como, ‘Todavía no entienden lo que este hombre tiene para ofrecer’. Luego, tres años después, lo estaba matando en el Tokyo Dome. Luego, yo estaba como, ‘Todavía no saben lo que este hombre tiene para ofrecer’. Ahora tiene 30 años, hizo lo que hizo en AEW x NJPW Forbidden Door con Kenny, y yo estaba como, ‘Hombre, te lo dije, he estado diciéndolo. He estado cantando sus alabanzas.

«Ha sido mi hermano pequeño durante años. En el Reino Unido, quedándome en su casa con sus padres y todo. Siempre he sabido que ese tipo iba a cambiar el juego, y lo hizo. Siempre ha tenido mi apoyo total, así que cuando lleguemos a -en realidad hicimos equipo este año en un Rampage al azar, así que nos viste juntos- pero cuando sea el momento adecuado, cuando tengamos algo de para mostrar, lo que quiere decir que cuando ellos decidan que es el momento. Quiero hacerlo cuando signifique algo, cuando estén en juego cosas, cuando haya cosas que perder. Quiero tomar. Soy un tomador, quiero arrebatarte algo».