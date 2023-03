Cuando nos adentramos en la lucha libre profesional europea una compañía que destaca como una de las más grandes es wXw (Westside Xtreme Wrestling). Con sede en Gelsenkirchen, Alemania, fue fundada en el año 2000 por Peter Wiechers, mejor conocido como Hate, y actualmente tiene dos propietarios al cincuenta por ciento, wXw Europe GmbH y Tim Madison Promotions.

Es también una escuela para formar a las nuevas generaciones de los encordados. Y en su Salón de la Fama encontramos a Robbie Brookside o Doug Williams. Por sus filas han pasado, y siguen pasando, luchadores como Zack Sabre Jr., Davey Richards, Komander, Masha Slamovich, Jonathan Gresham, Wes Lee, Ilja Dragunov, Timothy Thatcher, Sami Zayn o Malakai Black.

Hoy viajamos nuevamente hasta wXw -como hicimos unos días atrás con AMBITION 14 o APC/wXw Fight For Paris III– para conocer los resultados de su más reciente evento, wXwNOW & Friends Showcase 2023, el cual puede verse en wXwNOW.de después de haber sido grabado el 11 de marzo en la arena Turbinenhalle 1 en Oberhausen, Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia, en las mismas tierras alemanas. El show contó con 375 espectadores. Vemos también unas cuantas imágenes de lo sucedido en el encordado:

#wXwNOW & Friends Showcase.

Leyton Buzzard vs @VaughnVertigo

ICW World Heavyweight Championship Defence ☑️

One of my favourite people to share the ring with, our 4th encounter in 3 years and definitely not the last. @InsaneChampWres @wXwGermany #wXw16Carat #ICW #wXw pic.twitter.com/96SjBqdxag

