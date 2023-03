Booker T, tajante: “Todos deberían ser despedidos”

A veces, un luchador se da una palmada en la pierna cuando da una patada a su oponente para que suene más fuerte. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no. Bobby Fish decía esto en 2022: “Me da asco. Realmente me dan ganas de enfermarme, especialmente cuando la gente lo hace con una patada en la pierna, porque si sabes algo de patadas en la pierna, las que más duelen son las que no hacen ruido. Esas son en las que la espinilla realmente se ha hundido casi hasta el hueso. Lo entiendo, en el día en que Christopher Adams usaba la Superkick y luego Shawn Michaels con la Sweet Chin Music y la palmada, lo entiendo […]. Verlo en patadas a las piernas, creo que porque me enorgullezco tanto de lanzar patadas apropiadas, me vuelve loco […].

Was this “leg slap” by Randy a shot at the NXT wrestlers? Hahaha pic.twitter.com/RvzMRwkgc2 — TWC – #BigDaddyCiampa (@TheWrestlingCov) June 15, 2020

> Booker T y las palmadas en la pierna

Booker T tiene una opinión similar, aunque él no se refiere a las patadas a las piernas sino al simple hecho de darse una palmada para que el movimiento sea más impactante. Por ello le preguntaron recientemente en Give Me Sport. Por razones obvias, nadie va a contestarle al miembro del Salón de la Fama de la WWE, también comentarista de NXT, y analista en los Eventos Premium, pero sería interesante que todos los luchadores de la misma compañía que lo hacen compartieran su punto de vista. Personalmente, es un añadido positivo al show.

“Supongo que mi manía preferida, ya sabes, lo que realmente me molesta más que nada… Mi punto de vista es que todos los que dan palmadas en las piernas deberían ser despedidos“.

