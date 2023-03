Alexa Bliss sorprende a todos en The Masked Singer

“¡Gracias! No te preocupes, corto tiempo de curación. ¡Siempre revisa tu piel! ¡Especialmente si estás al sol o usas camas de bronceado! Jajaja “. “Había una mancha en mi cara, sí, que había empeorado. Así que fui a hacerme una biopsia. Era carcinoma de células basales. Durante mi procedimiento, el doctor también encontró otras células escamosas. Fue un procedimiento rápido y fácil. Me alegro de que siempre me revisen la piel“. Con estas dos publicaciones en Twitter, Alexa Bliss explicaba su ausencia de la WWE.

Entendemos que el procedimiento en la piel no le permitía estar trabajando en los encordados, aunque tampoco ha estado haciendo segmentos -aquí podemos señalar que también está fuera de la programación Bray Wyatt, con quien la luchadora parecía que iba a colaborar nuevamente- pero en realidad sí ha estado haciendo otras cosas. De hecho, anoche sorprendió a todos como la cantante enmascarada del famoso programa The Mask Singer. Y si bien es una única aparición en televisión, realmente requiere de un tiempo considerable de preparación.

It was me behind the #AxolotlMask! 🖤🖤🖤 What an amazing experience! Thank you to @Wwe & @MaskedSingerFOX ! The Masked Singer will return next week on @FOXTV! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/scD7EEX2rJ

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) March 23, 2023