WWE y la Juventus anuncian alianza estratégica global

WWE continúa expandiendo su presencia internacional y ahora ha encontrado un nuevo aliado en el mundo del futbol. La empresa anunció una asociación estratégica con la Juventus, uno de los clubes más importantes de Italia y de Europa.

El acuerdo busca desarrollar contenido original, experiencias para aficionados y campañas conjuntas que combinen el alcance global de ambas marcas, conectando el entretenimiento deportivo con el futbol profesional.

► La alianza comenzó durante Clash in Italy

Los primeros pasos de esta colaboración pudieron verse durante Clash in Italy, el histórico Premium Live Event que WWE celebró en Turín el pasado 31 de mayo.

Durante el evento se realizaron varias activaciones especiales entre ambas marcas. Una de las más comentadas fue la interacción entre Jay, la mascota oficial de la Juventus, y Jey Uso.

Además, WWE difundió contenido mostrando a Cody Rhodes recibiendo una camiseta personalizada del club italiano, mientras que cinturones especiales WWE x Juventus fueron exhibidos y puestos a la venta en las tiendas de merchandising de la Inalpi Arena.

► ¿Qué contempla el acuerdo entre WWE y Juventus?

Según lo anunciado, la colaboración irá mucho más allá de simples acciones promocionales. La alianza contempla el desarrollo de productos co-brandeados, campañas digitales conjuntas, experiencias especiales para aficionados, colaboraciones con creadores de contenido e incluso la integración de talento de ambas organizaciones en futuras iniciativas.

El objetivo es generar momentos culturales que permitan acercar a nuevos públicos tanto a WWE como a la Juventus, aprovechando la enorme audiencia internacional que poseen ambas marcas.

WWE & Juventus announced they have formed a strategic partnership pic.twitter.com/ni6vNfl2No — Fightful Wrestling (@Fightful) June 5, 2026

► WWE fortalece su presencia en Europa

El anuncio llega en un momento clave para la empresa, apenas unos días después de la celebración de Clash in Italy, el primer gran evento premium de WWE realizado en territorio italiano.

Además, la compañía se encuentra desarrollando su WWE European Summer Tour, una gira que se extenderá hasta el 24 de junio y que incluye presentaciones en Italia, España, Reino Unido, Francia y Portugal.

Con esta nueva alianza, WWE continúa fortaleciendo su estrategia de expansión internacional y su acercamiento con algunas de las marcas deportivas más importantes del mundo.