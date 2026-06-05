Natalya elogia el trabajo de The Undertaker y Jeremy Borash en AAA

La relación entre WWE y AAA continúa dando de qué hablar, y ahora fue Natalya quien compartió su opinión sobre algunos de los nombres que están ayudando a impulsar la empresa mexicana detrás de cámaras.

Durante una entrevista en Busted Open Radio, la veterana luchadora reconoció que ha quedado gratamente sorprendida por el trabajo que realizan The Undertaker y Jeremy Borash dentro de AAA, considerando que ambos han sido piezas importantes en la evolución creativa de la compañía.

► Natalya destacó la labor de Jeremy Borash

La integrante de WWE explicó que Jeremy Borash continúa siendo una de las figuras más importantes en la producción de contenido audiovisual dentro de la empresa.

Según Natalya, gran parte de los mejores paquetes de video y montajes que se han visto en WWE durante los últimos años han contado con la participación de Borash.

«Jeremy Borash trabaja junto a Undertaker en AAA. Mucha gente conoce a JB como el responsable de algunos de los montajes de video más impresionantes de WWE. Si ves algunos de los mejores videos de la empresa, normalmente Jeremy Borash está detrás de muchos de ellos«, comentó.

► The Undertaker sorprende en su faceta creativa

Por otro lado, Natalya aseguró que una de las mayores sorpresas ha sido ver cómo The Undertaker se ha adaptado a un papel completamente diferente al que desempeñó durante décadas dentro del cuadrilátero.

La canadiense señaló que el legendario luchador ha demostrado una importante capacidad creativa y una gran disposición para colaborar con el talento y el personal que ya formaba parte de AAA antes de la llegada de WWE.

En opinión de Natalya, el impacto que está teniendo fuera del ring podría terminar convirtiéndose en uno de los capítulos más importantes de su legado dentro de la industria.

► AAA sigue recibiendo elogios tras su integración con WWE

Las declaraciones de Natalya llegan en un momento en el que AAA continúa recibiendo comentarios positivos por parte de luchadores y aficionados gracias a los cambios implementados desde la llegada de WWE.

Eventos recientes como Noche de los Grandes han sido señalados como ejemplos del nuevo impulso creativo que vive la empresa, combinando el talento mexicano con nuevas ideas de producción y narrativa.

Mientras tanto, nombres como The Undertaker y Jeremy Borash siguen consolidándose como figuras clave en la construcción de esta nueva etapa para la lucha libre mexicana.