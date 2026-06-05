Gunther exige justicia por Clash in Italy y Sami Zayn siembra la discordia

Gunther abrió SmackDown exigiendo justicia por lo sucedido en Clash in Italy. El Ring General afirmó que puso su pie debajo de la cuerda en el toque de espaldas para romper la cuenta, pero el réferi no lo vio. Dado que Gunther declaró que no iba a dejar que el programa transcurriera de manera normal hasta tener una respuesta, apareció Cody Rhodes.

► Momentos clave

Cody le dijo a Gunther: «Tienes razón. Tu pie estaba debajo de las cuerdas, pero eres un profesional de años. ¿Nunca has tenido un final controversial? ¿Por qué andas por ahí rompiendo cosas y gritándole a todos?». Luego, el campeón le ofreció una revancha hoy mismo en este momento.

Sin embargo, en eso llegó Sami Zayn. A diferencia de Estados Unidos, Zayn no fue abucheado; fue aplaudido. «Grazie«, dijo Sami Zayn. «Es la clase de respeto que estaba buscando, fans de Italia. Y lo aprecio».

Zayn dijo que Cody y Gunther están ignorando el hecho de que ambos se equivocaron con él. Gunther le respondió que no es asunto suyo y que se fuera. Zayn contraatacó: «Es verdad, Gunther. No sé mucho sobre el campeonato mundial, pero sí sé sobre vencerte a ti por un campeonato«.

Cody le reclamó por no ayudarlo hace dos semanas, pero también le dijo que se fuera: «Estoy un poco ocupado». Zayn respondió: «Quizá necesites darte cuenta de que la amenaza más grande para tu reinado te está viendo a los ojos. Dijiste que ibas a vencer a Gunther y darme una lección. ¿Cuándo me la darás?».

En ese momento, Gunther atacó a ambos. Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, Sami Zayn sí ayudó a Cody para repeler al Ring General. Al final, Cody Rhodes le ofreció la mano a Zayn, pero éste la rechazó, dejando claro que las tensiones entre ambos están lejos de resolverse.