Como ya muchos sabrán, el día de ayer un grupo de hackers tomó el control de las cuentas oficiales de Twitter de varias celebridades, como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden y Kanye West, entre muchos otros, en el mayor hackeo de Twitter de la historia, para publicar maliciosos tuits en donde promocionaban una estafa por medio de criptomonedas. Y vaya que les funcionó, porque según reportó Wired, fue tanta la cantidad de personas que cayeron en la trampa que los hackers hicieron más de 100 mil dólares en un par de horas.

Esto generó caos, alarma y confusión, y la plataforma de Twitter tomó la decisión de dar de baja todas las cuentas que estaban verificadas, dado que eran las que utilizaban los delicuentes para dar credibilidad a sus mensajes. El ataque pudo haber llegado explotando un panel oculto exclusivo para trabajadores. Posteriormente, las cuentas fueron reactivadas, pero tuvieron un bloqueo, mismo del que fue parte WWE y AEW, en el cual se les impedía publicar tuits, si bien sí podían dar retuit.

La situación se fue calmando con el paso de las horas, siendo algunas cuentas descongeladas, sin embargo, las cuentas de WWE y AEW permanecen congelada hasta este momento. Tal vez porque tiene una muchísima más cantidad de seguidores, y si es hackeada, la estafa de la criptomoneda llegaría a muchísimas más personas.

Por tal motivo, WWE tuvo que usar una vieja cuenta temporal de WWE NXT para postear sus GIFs de algunos puntos destacados del show, como lo hacen semana a semana, y las cuentas de Twitter de WWE y WWE Universe se limitaban a dar retuit a dichos tuits.

AEW, por su parte, aprovechó que, por la razón que sea, la cuenta de TNT en Twitter no fue bloqueada y en redes de la cadena TNT apoyaron a AEW con los GIFs a lo largo de AEW Fight For The Fallen 2020, mismos que eran retuiteados desde AEW on TNT y AEWrestling.

We can still tweet! And with this power we say WATCH #AEWDynamite and long live Orange Cassidy