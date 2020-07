Esa era una de sus intenciones cuando retomó su aventura en NXT pero no pudo llevarla a cabo. Por eso ahora Charlotte Flair desafía a Triple H directamente. No cabe duda de que sería realmente interesante que se diera un combate intergénero entre ambas Superestrellas, pero más allá del deseo de la luchadora, no va a ocurrir.

En todo caso lo que podría suceder sería que "The Queen" se viera las caras con Stephanie McMahon, entrando el Jefe de Operaciones de alguna manera en la rivalidad. Pero del mismo modo, por lo que está pasando actualmente en el imperio, así como también por la Era Covid, puede descartarse que esto pase pronto.

► Charlotte Flair desafía a Triple H

De todas maneras, la reina no quiere dejar pasar la oportunidad de poner ese improbable enfrentamiento sobre la mesa. Por eso en su reciente visita a The Bellas Podcast dijo precisamente que cuando fue a la marca amarilla tenía la intención de iniciar una historia con quien la está majendo.

"Recientemente pasé un tiempo en NXT y de verdad que esperaba poder comenzar algo con Triple H. Siendo yo como la novata y él diciendo: '¡Yo te cree!'. Tal vez pueda ocurrir más adelante en el camino".

En realidad, Flair pasó su tiempo en el show de los miércoles alrededor del Campeonato Femenil, a veces sosteniéndolo, a veces como retadora. Pero desde que lo perdió en el especial TakeOver: In Your House no ha vuelto a intentarlo. De hecho, ha abandonado la marca en favor de Monday Night Raw.

Esto debido también a la salida de Becky Lynch. Pero cabe mencionarse que actualmente Charlotte también está ausente debido a una nueva cirugía plástica. Aunque ese no sería el único motivo sino también el lanzamiento de su propio reality show.