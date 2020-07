No mucho tiempo antes de que fuera despedida de WWE, como muchas otras Superestrellas, los fanáticos pudieron ver a María Kanellis como Campeona 24/7. Ella fue la trigésimo primera en sostener el título, la cuarta mujer después de Kelly Kelly, Candice Michelle y Alundra Blayze.

Algunos pensaron que podría tener un reinado más o menos longevo debido a su embarazo, a que nadie querría atacarla, pero una semana después de coronarse su esposo, Mike Bennett, la destronó. Aún así la luchadora está en el top 10 de quienes más días lo han sostenido.

Y además tenía un plan para el cetro. Un plan que por lo que pudo verse no era el mismo que tenían en la empresa. También un plan que difícilmente iba a poder llevarse a cabo, sobre todo hablando de un campeonato como este que cambia de manos rápidamente.

Precisamente Kanellis respondió a un fanático en Twitter una pregunta acerca de su mayor oportunidad perdida, acerca de una oportunidad fuera de su control.

The first pregnant champ. I would have kept that title on me until I gave birth. https://t.co/BMofT6YelT

— MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) July 15, 2020