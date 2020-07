¿Imaginan como sería un reality show de Charlotte Flair? Puede que dentro de poco no tengan que imaginárselo, sino que simplemente disfrutarlo. En estos momentos la luchadora se encuentra fuera de acción debido a una cirugía plástica y no existe una fecha oficial para que vuelva a los encordados, aunque ella misma ha dicho que será pronto. Pero éste no sería el único motivo para alejarse de WWE temporalmente.

► Un reality show de Charlotte Flair

Dave Meltzer apunta en la más reciente edición de Wrestling Observer Radio que son varias las razones por las que "The Queen" quiso tomarse un tiempo apartada de la lucha libre. Uno de ellos sería que está sacando adelante un proyecto para lanzar su propio reality show y que la filmación podría iniciar pronto.

Por ahora esto es todo lo que se sabe. Podría especularse con que precisamente esta nueva cirugía podría tomar parte del programa. Tampoco hay más información acerca de qué plataforma lo emitirá. Cualquiera supondría que podría ser E! Entertainment Television, como ocurre con Total Divas o Total Bellas.

Sería interesante conocer los entresijos de la vida de Charlotte, como se puede hacer con muchas de sus compañeras de vestidor así como con las Gemelas Bella. Existen incontables historias que contar. Además de que en el show podrían aparecer su papá, Ric Flair, su mamá, Elizabeth Flair, su hermana, Megan Flair, su novio, Andrade, su cuñado, Conrad Thompson, la actual pareja de su papá, Wendy Barlow, o su hermano, David Flair.

Por ahora es pronto para confirmar nada al respecto, solo se ha puesto sobre la mesa este reporte de Meltzer, pero estaremos atentos a más novedades.