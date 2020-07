Resulten o no finalmente más acertadas, sobre el papel, las estipulaciones hasta ahora programadas para varios combates de Extreme Rules 2020 están vendiendo bastante bien el PPV. De eso se trata: de que pese a todo, las miradas se posen sobre el evento.

Y en las últimas semanas, WWE está creando la incógnita de cuáles serán las reglas bajo las que se batan el cobre Drew McIntyre y Dolph Ziggler el domingo, después de una presunta filtración que revelaría que darán forma a un combate de mesas, escaleras y sillas.

lucha de mesas en Extreme Rules 2020

► El título de duplas de SmackDown, "sobre la mesa" en Extreme Rules 2020

Pero hoy, como más reciente rumor acerca del cartel del oficialmente denominado The Horror Show At Extreme Rules, Dave Meltzer apunta bajo la última entrega de la Wrestling Observer Radio que habría a la vista un encuentro con mesas de por medio entre The New Day y la dupla Shinsuke Nakamura & Cesaro.

Todo, en base al final del choque que estos disputaron el pasado viernes. Tras perder, "The King of Strong Style" y "The Swiss Superman" atacaron a Kofi Kingston y Big E, a quienes hicieron atravesar una mesa.

«No hay razón para hacer ese final que hicieron el viernes, a menos que la idea sea una revancha en Extreme Rules 2020».

De momento, sería el único punto del evento con mesas de por medio, a falta de la confirmación de ese TLC de McIntyre y Ziggler. Hago recordatorio a continuación del cartel de la cita.

CAMPEONATO WWE; ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins