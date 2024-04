WWE va a volver a Japón más adelante en 2024

La compañía japonesa STARDOM realizó el pasado 4 de abril el evento American Dream 2024 In The Keystone State en Filadelfia, Pensilvania. Fue el primero que celebraron en Estados Unidos desde 2019. Como muchas otras promociones, lo hicieron aprovechando la visita de WWE a la ciudad para WrestleMania 40. Entre los muchos que asistieron al show estuvo la Superestrella Natalya, que pudo encontrarse con antiguos compañeros a los que no había visto en 20 años como Aja Kong o Kyoko Inoue.

► WWE va a volver a Japón

Posteriormente, en la conferencia de prensa de WM, «The Queen of Harts» contó cómo fue esa experiencia, confirmó que WWE volverá a tierras niponas en 2024 -la última vez que realizaron un evento allí fue también en 2019, aunque en diciembre y enero enviaron a Charlie Dempsey a luchar en All Japan-, habló de su libro, acerca del cual comentó no hace mucho cuando en una entrevista le preguntaron por el de Becky Lynch, que se ha convertido en un súper ventas del New York Times, y se mostró ambiciosa de cara a su futuro como Superestrella.

«De hecho, ayer estuve en un evento de STARDOM y me encontré con algunas de las mujeres japonesas que no había visto en casi 20 años, como Aja Kong y Kyoko Inoue. Hice equipo con Aja Kong y luché contra Kyoko Inoue. Son luchadoras japonesas legendarias, simplemente fenomenales. También conocí a algunas de las otras chicas del show y pensé: ‘Quiero luchar con estas mujeres’. Son tan talentosas. Me gustaría ganar algunos de los nuevos campeonatos que tenemos porque aún no los he conseguido. La gente siempre dice: ‘Oh, has hecho de todo’.

«No he sido el evento principal de un WrestleMania. No puedo esperar para volver a Japón y competir. Japón es uno de mis lugares favoritos en el mundo para actuar. Sé que volveremos allí en algún momento de este año. Hay tantas cosas que quiero hacer. Estoy trabajando en un libro en este momento, y tengo un proyecto especial en marcha con mi familia del que estoy realmente emocionado. Pero en WWE, en la lucha libre en general, dentro o fuera de la empresa, hay mucho más que quiero lograr.»