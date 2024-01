Charlie Dempsey, de NXT, debuta con éxito en AJPW

De manera sorpresiva empezó el 2024 para los fans de WWE y AJPW, pues la empresa estadounidense, ahora en cabeza de Triple H, decidió entrar en un acuerdo de colaboración con la compañía japonesa.

Y el primer movimiento de esta nueva alianza, que promete bastante, fue la aparición de Charlie Dempsey, luchador de NXT y más conocido por ser el hijo de William Regal, quien debutó en el más reciente show de AJPW.

Este 31 de diciembre de 2023, Dempsey hizo su debut para AJPW, al aparecer en el PPV AJPW Mania X 2023, el cual se transmitió a través de Samurai! TV. Más de 2 mil 600 personas se dieron cita en el Yoyogi National Stadium Gymnasium #2 de Tokio, Japón, para presenciar este show.

En la sexta lucha de la noche, vimos un combate de poco más de 8 minutos, en donde Dempsey hizo equipo con Yuma Anzai y vencieron a LEONA y Tatsumi Fujinami.

NXT's Charlie Dempsey is making his entrance on the AJPW show! #ajpw pic.twitter.com/4rWJvOWR3w

Este próximo 3 de enero de 2024, desde el histórico Korakuen Hall, Charlie Dempsey buscará quitarle el Campeonato Triple Corona AJPW a Katsuhiko Nakajima, y parece ser que el luchador de NXT está muy motivado después de esta victoria, y después de leer el comentario que Shawn Michaels, director de NXT, hizo de él a través de X:

.@WWENXT is about supporting and developing our young Superstars while evolving along the way.

Help me support #CharlieDempsey as he travels to @alljapan_pw for the Triple Crown Championship on January 3.

I couldn’t ask for a better Superstar to represent #WWENXT. Good luck!! https://t.co/a68CGGg3eq

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) December 31, 2023