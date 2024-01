Cody Rhodes, emocionado por ser el luchador del 2023

Al igual que ocurrió con ESPN, para Justin Barrasso, periodista destacado de lucha libre para la publicación Sports Illustrated, el luchador del año 2023 es nada más y nada menos que Cody Rhodes, quien tuvo un grna año, más allá de que fue derrotado por Roman Reigns en WrestleMania 39 y no pudo coronarse campeón mundial.

Pare cerrar el 2023, Barrasso emitió una lista con respecto a su gusto personal, de los luchadores del año 2023, la cual es la siguiente:

Como podemos ver, es una lista que ha generado bastante polémica, pues Trinity, quien más allá de ganar el campeonato femenil en Impact Wrestling, no dio grandes luchas, quedó por encima de grandes luchadores. Incluso, Bryan Danielson, quien dio en 2023 tres de las mejores luchas no solo del año, sino de la historia, estuvo ausente de este listado hecho por Barrasso.

Las críticas de los fans no se hicieron esperar. Pero esto siempre ocurre, pues realmente es muy difícil hacer una lista objetiva de los mejores luchadores del año.

Pese a todo esto, muchos fans han felicitado a Rhodes, y este reaccionó emocionado a través de su cuenta de X, diciendo que era un gran honor haber sido parte de esta lista. Estas fueron sus declaraciones:

An amazing honor. Coming from @SInow / @JustinBarrasso I am really and truly proud of this one. 🏆

Everybody on here is great, honored we share this together. @WWE https://t.co/VurD9xxP23

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) January 1, 2024