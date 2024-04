Braun Strowman: «Que el médico diga ‘Adelante'»

Durante este fin de semana de WrestleMania XL, Braun Strowman fue visto un evento realizado por WWE en Chickie’s and Pete’s en la Packer Ave de Filadelfia en representación de Wheatley American Vodka, uno de los patrocinadores de la compañía estos días. De momento, no se ha dicho nada sobre la posibilidad de que regrese durante el gran show, o en el Raw del lunes. Pero no faltan los fanáticos emocionados con su cercano retorno. Ya en marzo conocíamos que su recuperación iba bien: “Alguien en enero insinuó que regresaría pronto y yo pensé, que seguramente no, pero luego hice un seguimiento y me dijeron que le está yendo mucho mejor de lo previsto”.

► La recuperación de Braun Strowman

Fanáticos que aumentarán su emoción con las palabras que «The Monster of All Monsters» pronunció en una reciente firma de autógrafos en Fanatics Live. No confirma cuando volverá -parece que podría ser en cualquier momento- pero ofrece nuevamente buenas noticias al respecto.

«Realmente bien, muy bien. Me siento bien. Solo esperando a que el médico dé el visto bueno… Estamos casi ahí (en la recta final). Podía sentir la tensión en el aire».

El luchador también comparte algunos detalles del proceso de recuperación:

«Así que el 1 de mayo me lesioné. Me operaron el 1 de junio, así que, recién tuve una tomografía computarizada en enero. Los huesos están muy cerca de fusionarse, así que, ahora tengo una placa de metal y cuatro tornillos en el cuello, pero eso no me detendrá.»

Nunca mejor dicho, Braun Strowman será una fuerza a tener en cuenta cuando vuelva. Antes de lesionarse estaba colaborando con Ricochet en la división de parejas. Probablemente no siga por ese camino en su regreso, pero por ahora no se sabe nada de los planes que WWE tendría para él.