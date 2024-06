WWE SMACKDOWN 31 DE MAYO 2024 .— Nia Jax sorprendió a todo mundo al ser la ganadora del torneo Queen of the Ring. A pesar de su poderío, tenía todos los pronósticos en contra, pero fue capaz de superar a la joven Lyra Valkyria, cuya inexperiencia provocó que se quedara a un paso de coronarse. Con esta victoria, Jax es, además, la retadora oficial de la Campeona WWE, Bayley, para SummerSlam. Se espera que este viernes ambas se vean cara a cara. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la MVP Arena, en Albany, New York.

Se espera, además, la presencia del Campeón Universal Indisputable WWE, Cody Rhodes, quien viene de retener el título ante Logan Paul.

► La función empezó con el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, colocándole la corona a Queen Nia Jax. Esta lo primero que hizo fue retar a la Campeona WWE, Bayley.

► Bayley fue emboscada por Piper Niven y Chelsea Green en la rampa, lo que llevó a un brutal ataque. Chelsea Green declaró con confianza a Piper Niven como la futura Campeona WWE ante Nia Jax, quien respondió con una amenaza de aniquilarlas a todas.

► Nick Aldis hizo oficial una lucha de parejas entre Naomi y Bayley ante Piper Niven y Chelsea Green después de una confrontación verbal entre Naomi y Blair Davenport.

► LA Knight habla fuerte y claro: «Logan Paul… ¡Quiero tu Campeonato de los Estados Unidos!» Pero, Carmelo Hayes también está cerca de LA Knight y lo molestó al cambiarle el nombre.

► Se anunció que esta noche, AJ Styles hablará acerca de su futuro en WWE y en la lucha libre profesional.

Tama Tonga y su hermano, Tanga Loa, eran conocidos en NJPW como los Guerrillas Of Destiny. Y ahora, por fin se vuelven a reencontrar en el ring, luego de su última lucha, el pasado 2 de febrero en NJPW The New Beginning In Sapporo, pero, claro, ahora, en la gran vitrina mundial que es WWE y como The Bloodline. Fue una lucha rápida e interesante. Ambos luchadores se conocen muy bien, pues han compartido el ring 17 veces con esta, y son demasiado talentosos. El final de la contienda empezó a llegar cuando Crews conectó una patada enzuigiri a la cabeza de Andrade. Luego, lo envió contra la lona con un Gorilla Press y le cayó encima con un moonsault. Ángel Garza luego saltó a la ceja del ring, pero Crews lo derribó. Andrade aprovechó la situación y golpeó a Crews con un codazo giratorio, luego lo remató con su movida final para conseguir la victoria.

► Tras la lucha, Legado del Fantasma invitó a Andrade a unirse al grupo, pero este los ignoró. Ángel Garza le pidió a Santos Escobar que lo dejara hablar con Andrade, antes de atacarlos.

► Paul Heyman aconsejó a Solo Sikoa incorporar estrategias a The Bloodline porque necesitan mantener a Cody Rhodes bajo control para el regreso de Roman Reigns.

► Heyman criticó la falta de estrategia en el reclutamiento de hombres violentos por parte de Sikoa para The Bloodline. Sikoa afirmó «nosotros ya tenemos a Cody Rhodes bajo control», pero Heyman cuestionó a quién se refería con «nosotros».

► Kevin Owens salió al ring y dijo que estuvo en Arabia Saudita para cuidar la espalda de Randy Orton, como este lo ha hecho con él por años: «Y aunque Randy no es el nuevo Rey del Ring, todos vieron que su hombro estaba levantado de la lona».

► Paul Heyman lo interrumpió e hizo una magnífica promo pidiéndole a Kevin Owens que dejara de tener rivalidad con The Bloodline.

► Heyman le dijo que dejara de provocar a Solo Sikoa y The Bloodline, ya que podría traerle serias consecuencias. Que pensara que Roman Reigns siempre le tuvo respeto.

► Owens le dijo a Heyman que dejara su teatro, pues todo lo que está pasando con The Bloodline es lo que este ideó en un principio. Y que él solo respeta a Roman Reigns y The Usos.

► Heyman le ofreció su ayuda a Owens, este la rechazó y le dijo que si acaso estaba pensando en salvarse ahora que las cosas parecían estar tan raras y mal en El Linaje.

►Heyman le golpeó el hecho con el micrófono a Owens accidentalmente, y fue encarado, pero Solo Sikoa, Tama Tonga y Tanga Loa entraron a golpearlo. The Street Profits y Kevin Owens batallaron ante The Bloodline.

