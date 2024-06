Trepidante fue el cierre de mayo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se siguen dando grandes encuentros, definiéndose rivalidades y contando con presencia internacional; todo esto se resume en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Esta semana se contó con la grata presencia de la dupla sensación de MLW, Cozy Max (Satoshi Kojima y Okumura) quienes a pesar de su veteranía han destacado apoderándose con el Campeonato Mundial de Parejas MLW. Justo llegaron a México con este cetro, que expusieron con éxito en el evento de Martes de Arena México. Además se definió al segundo finalista de la Copa Jr. VIP, Ángel de Oro, quien ganó ilegalmente a Místico, cuando este fue atacado por Magnus, en lo que se perfila como una tremenda rivalidad entre parientes.

No demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 24/mayo/2024

El experimentado Chamuel impone condiciones en la batalla de Micro Estrellas, a pesar de que Ke Malito hizo sus travesuras.

Con la presencia del Ministro Tsukasa Hirota, Okumura recibió un reconocimiento especial por su 20° Aniversario en nuestro país, trabajando de forman ininterrumpida y trabajando en pro de las relaciones de trabajo entre México y Japón.

Cozy Max (Satoshi Kojima y Okumura) se presentaron en la catedral de la Lucha Libre en México con su título de MLW; sin embargo, fueron derrotados por los Depredadores (Magia Blanca y Rugido) quienes aprovecharon la oportunidad para desafiar a la dupla nipona.

Victoria polémica. Ángel de Oro aprovechó la intervención de Magnus para vencer a Místico en la final de la segunda fase de la Copa Jr. VIP 2024. Entre Magnus y el Príncipe de Plata y Oro se está desarrollando un encono que podría llegar a las últimas consecuencias.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Átomo, Chamuel, Kemalito vencieron a Micro Gemelo Diablo I, Micro Gemelo Diablo II, Tengu (7:12).

2) Persephone, Tessa Blanchard, Valkiria derrotaron a Kira, La Catalina, Skadi (12:48).

3) Magia Blanca y Rugido vencieron a Kojima y Okumura (12:41). .

4) Match Relámpago: Star Jr. derrotó a Templario (7:32)

5) Copa Jr. VIP – Segunda Eliminatoria: Ángel de Oro venció a Místico, Atlantis Jr., Mephisto, Esfinge, Felino, Stuka Jr., Magnus, Dark Panther, Hijo del Villano III (28:55. Orden de eliminación: Villano III (via Felino; Villano III salió lesionado), Dark Panther (Esfinge), Felino (Atlantis), Mephisto (Magnus), Esfinge (Angel de Oro), Atlantis Jr. (Mistico), Stuka Jr. (Magnus), Magnus (Místico), Místico (por distracción de Magnus, Ángel de Oro propinó faul seguido de Michinoku Driver), quedando Ángel de Oro como ganador. Magnus siguió golpeando a Místico y le arrancó la máscara.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 25/mayo/2024

Tessa Blanchard, Olympia y Hera lograron llevarse la victoria en el duelo de Amazonas al superar a Reyna Isis, Amapola y la Metálica en una espectacular contienda.

A dos segundos de finalizar el límite de tiempo, Hechicero triunfó en un gran Match Relámpago de rudos regiomontanos ante El Terrible.

La victoria fue para CozyMAX y El Difunto. Magia Blanca, Hijo de Stuka Jr. y Villano III Jr. cayeron ante la fusión de Okumura y Kojima con el rufián de la Arena Coliseo de Occidente.

En la semifinal, el triunfo fue para Atlantis, Flip Gordon y El Valiente ante Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Pequeño Olímpico y Pierrothito vencieron a Acero y Aéreo (9:44).

2) Diamond, Leono, Robin derrotaron a Dragón de Fuego, Inquisidor, Sangre Imperial (12:29).

3) Hera, Olympia, Tessa Blanchard vencieron a Amapola, Metálica, Reyna Isis (11:34).

4) Match Relámpago: Hechicero derrotó a Terrible (9:58)

5) Difunto, Kojima, Okumura vencieron a Hijo de Stuka Jr., Magia Blanca, Villano III Jr. (14:11)

6) Atlantis, Flip Gordon, Valiente derrotaron a Averno, Euforia, Mephisto (13:22.

.

• Domingo Familiar de Arena México – 26/mayo/2024

Cuando parecía que Volcano, Hombre Bala Jr. y Brillante Jr. lograrían terminar con la hegemonía ruda, Los Gemelos Diablo y Kráneo se alzaron con el triunfo.

Kojima y Okumura -CozyMAX- sumaron una nueva victoria en México al formar alianza con Averno y apuntarse la victoria ante Blue Panther y los tapatíos Esfinge y Fugaz.

Las dos últimas caídas fueron para el bando de los técnicos. Por lo que Los Guerreros Laguneros mordieron el polvo ante Máscara Dorada, Neón y Star Jr. en el desenlace del Domingo Familiar de Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Pequeño Violencia (10:55

2) Match Relámpago: El Audaz derrotó a Legendario (8:05).

3) Relevos Increíbles: Reyna Isis, Stephanie Vaquer, Zeuxis vencieron a Lluvia, Sanely, Tessa Blanchard (11:25).

4) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Kráneo derrotaron a Brillante Jr., Hombre Bala Jr., Volcano (10:43.)

5) Averno, Kojima, Okumura vencieron a Blue Panther, Esfinge, Fugaz (12:36).

6) Máscara Dorada, Neón, Star Jr. derrotaron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (11:41)

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/mayo/2024

En el Templo del Dolor se enfrentaron Esfinge y Bárbaro Cavernario en un emocionante choque que se llevó el primero con un letal Nudo Egipcio, a pesar de que Cavernario buscó desesperadamente las cuerdas para romper el castigo.

A pesar de que Rugido, Stigma, Villano III Jr. conformaron un recio equipo, no pudieron contra la experiencia de Averno y Cozy Max (Kojima y Okumura).

En la lucha estelar, Místico, junto con los Guerreros Laguneros (Último Guerrero y Gran Guerrero) cayeron ante Soberano Jr, Ángel de Oro y Hechicero. Esto sucedió cuando Ángel de Oro le dio una patada en la ingle a Místico, mientras el referí no se percató, para llevarse el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Millenium vencieron a Black Tiger y Centella Roja (13:26

2) Arkalis, Pegasso, Rey Samuray derrotaron a Crixus, Difunto, Raider

Fuerza Poblana want a shot at the Occidente Trios titles next week.

3) Relevos Increíbles: La Catalina, Lady Amazona, Tessa Blanchard vencieron a Lady Metal, Lluvia, Skadi (13:26).

4) Match Relámpago: Esfinge derrotó a Bárbaro Cavernario (9:05).

5) Relevos Increíbles: Averno, Kojima, Okumura vencieron a Rugido, Stigma, Villano III Jr. (14:05).

6) Relevos Increíbles: Ángel de Oro, Hechicero, Soberano Jr. derrotaron a Gran Guerrero, Místico, Último Guerrero (16:40. Angel de Oro won via foul on Mistico, then unmasked him after the match

.

• Martes de Arena México – 28/mayo/2024

Después de un intenso Match Relámpago de Amazonas, Sanely logró imponerse con una variante de La Soberana ante la rudísima Olympia.

Rey Bucanero, Felino Jr. y El Felino se apoderaron de la victoria en este escenario. Los herederos de Blue Panther fueron sorprendidos al unísono en la tercera Caída por este tridente de rufianes.

Cozy Max (Kojima y Okumura) hicieron su poderío defendiendo por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas MLW ante Los Depredadores (Magia Blanca y Rugido) en una intensa batalla.

Atlantis, Flip Gordon y Atlantis Jr. se alzaron con el triunfo tras un trepidante encuentro estelar ante Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr. y El Terrible).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minos y Pequeño Violencia vencieron a Angelito y Galaxy

2) Fuego, Legendario, Xelhua derrotaron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, El Gallero

3) Match Relámpago: Sanely venció a Olympia

4) Felino, Felino Jr., Rey Bucanero derrotaron a Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther

5) Campeonato de Parejas MLW: Kojima y Okumura © vencieron a Magia Blanca y Rugido defendiendo el título

6) Atlantis, Atlantis Jr., Flip Gordon derrotaron a Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 28/mayo/2024

Tessa Blanchard, Persephone y Valkyria fueron descalificadas otorgándole la victoria automática a Kira, Sadi y Náutica en la lucha de Amazonas CMLL despues de que Kira recibió exceso de castigo por parte de la rudísima Persephone.

Star Black logró retener su Campeonato Nacional de Peso Completo a pesar de los intentos de Stuka Jr por arrebatárselo. Esta fue la tercera defensa del monarca tapatío y segunda en el mismo mes.

Místico, Volador Jr y Máscara Dorada pusieron punto final al encuentro con Soberano Jr, Euforia y Templario, obteniendo la victoria después de una grandioso enfrentamiento.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Draego, Lince Del Bajío, Persa vencieron a Destructor, Javier Cruz Jr., Trono

2) Exterminador y Maléfico derrotaron a El Perverso y Prayer

3) Kira, Náutica, Skadi vencieron a Persephone, Tessa Blanchard, Valkiria por descalificación

4) Leo, Omar Brunetti, Vaquero Jr. derrotaron a Akuma, Raider, Vegas

5) Campeonato Nacional de Peso Completo: Star Black © venció a Stuka Jr. defendiendo el título

6) Máscara Dorada, Místico, Volador Jr. derrotando a Euforia, Soberano Jr., Templario

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 31/mayo/2024

.

– Sábado de Arena Coliseo – 01/junio/2024

.

– Domingo Familiar de Arena México – 02/junio/2024

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 03/junio/2024

.

– Martes de Arena México – 04/junio/2024

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara –04/junioo/2024