El latiguillo de “Who’s Next?” usado por Goldberg resultaría muy propicio para Roman Reigns actualmente. Cuando hablamos de una defensa del samoano, la cuestión no está ya en si retendrá alguno de sus dos oros. La mirada se dirige hacia su siguiente horizonte, pues resulta improbable que Reigns pierda pronto su estatus de gran dominador de WWE.

Y tengamos en cuenta también sus contados compromisos competitivos, y por extensión, titulares. Este 2023 sólo ha disputado cuatro luchas televisadas (cinco en total), y su más reciente, en Night of Champions, lo tuvo intentando conquistar el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, sin éxito, ante Sami Zayn y Kevin Owens.

WWE confirmó que Reigns estará en Money in the Bank, próximo “premium live event” de la empresa, aunque sin dar cuenta todavía de su rol allí, entre rumores de que podría vérselas contra The Usos.

► El verano de Roman Reigns

Hoy, McMahonlandia hace nuevo anuncio con Roman Reigns de protagonista, exponiendo todas las fechas, de cara a SummerSlam, en que los seguidores podrán ver al Campeón Universal Indiscutible.

Nueve apariciones hasta el 5 de agosto, fecha de celebración de SummerSlam; sólo dos fuera de los Estados Unidos (Londres para Money in the Bank y Ciudad de México para un house show). Decir que a lo largo de todo el pasado verano, Reigns tuvo seis implicaciones, por lo que se trata de un aumento de fechas.

Si Reigns no defiende oro/s en la cita del 1 de julio, es de suponer que sí lo hará en “The Biggest Party of the Summer”. Veremos hacia dónde se encaminan las historias, porque aún luce muy pronto para especular con posible/s rival/es.