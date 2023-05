NOAH: “Sunny Voyage 2023” Kongo retiene

“Sunny Voyage 2023” fue el nombre de la función que Pro Wrestling NOAH presentó en el Kobe Sambo Hall.

► “Sunny Voyage 2023”

En un cambio de última hora en el cartel, se dio el debut del luchador Dave The Clown de AAA, quien hizo una aparición sorpresa haciendo equipo con Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin y Masato Tanaka quienes superaron a Masa Kitamiya, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura y Shuhei Taniguchi.

Eita y Daga se midieron en mano a mano, dando continuidad a su rivalidad, que comenzó cuando el mexicano lo traicionó en apoyo a Yoshinari Ogawa. Daga no tuvo problemas en vencerlo, ya que contó con el apoyo de Ogawa y Ridgeway, quienes tundieron a Eita cuando salía del ring. En ocho minutos Daga dio cuenta de su rival, pero sus compañeros de Stinger continuaron tundiéndolo hasta que llegó HAYATA a salvarlo.

AXIZ (Go Shiozaki y Katsuhiko Nakajima) dieron cuenta de Kongo (Masakatsu Funaki y Shuji Kondo) en un duelo que estuvo plagado de gran tensión nerviosa. AXIZ ha tardado pero poco a poco se conjugan mejor.

GLG (Anthony Greene, Jake Lee, Tadasuke y YO-HEY) pasaron sobre el combinado de Atsushi Kotoge, Naomichi Marufuji, Seiki Yoshioka y Takashi Sugiura. El duelo giró en torno a la creciente rivalidad entre Sugiura y Lee y en varios momentos, Sugiura intentó establecer su presencia con la fuerza de sus codazos, aunque Lee respondió de la misma forma.

En el turno principal, Suwama y KONO de AJPW ingresaron a la arena en medio de un coro de abucheos. Fue una batalla salvaje contra Kenoh y Manabu Soya en el intento de recuperar el Campeonato de Parejas AJPW. Pero VooDoo Murders fallaron en el intento, en medio de la algarabía del público.

Los resultados completos son:

NOAH “SUNNY VOYAGE 2023”, 21.05.2023

Kobe Sambo Hall

Asistencia: 891 Espectadores

1. Hajime Ohara y Hi69 vencieron a Alejandro y Super Crazy (8:05) con la Muy Bien de Ohara sobre Alejandro.

2. HAYATA, Dragon Bane y Lancelot derrotaron a Dante Leon, Xtreme Tiger y Alpha Wolf (11:14) con la Koula del Dragon de Bane sobre Wolf.

3. Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin, Masato Tanaka y Dave The Clown vencieron a Masa Kitamiya, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura y Shuhei Taniguchi (14:05) con un Package Piledriver de Dave sobre Inaba.

4. Yoshinari Ogawa, Chris Ridgeway y Sean Legacy derrotaron a Kaito Kiyomiya, AMAKUSA y Junta Miyawaki (14:28) con un Shambles de Legacy sobre Miyawaki.

5. Daga venció a Eita (8:00) con Diablo Wings.

6. Go Shiozaki y Katsuhiko Nakajima vencieron a Masakatsu Funaki y Shuji Kondo (11:05) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Kondo.

7. Jake Lee, Anthony Greene, YO-HEY y Tadasuke derrotaron a Naomichi Marufuji, Takashi Sugiura, Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (17:27) con una Dropkick de YO-HEY sobre Yoshioka.

8. AJPW World Tag Team Title: Kenoh y Manabu Soya (c) vencieron a Suwama y KONO (21:12) con un Jumping DDT de Soya sobre KONO defendiendo el título