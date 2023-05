Dragon Gate: “Hopeful Gate 2023” Jason Lee retiene

Para la onceava fecha de la gira “Hopeful Gate 2023”, Dragon Gate continuó en Sapporo, con otro duelo de campeonato.

► “Hopeful Gate 2023”

GOLD CLASS (Ben-K y Kota Minoura) (c/Minorita) fueron los ganadores de un duelo individual ante Natural Vibes (Jacky Funky Kamei y U-T).

Poniendo en juego el Campeonato Open The Brave Gate, Jason Lee logró su segunda defensa tras dominar a La Estrella. Este fue el primer desafío que hizo el enmascarado gladiador tras su regreso de su excursión de preparación en México.

En choque de tercias en triple amenaza, D’courage (Dragon Dia, Madoka Kikuta y Yuki Yoshioka) doblegaron a Z-Brats (Diamante, H.Y.O y Shun Skywalker) y a Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu, Kzy y Strong Machine J) .

Los resultados completos son:

Dragon Gate “HOPEFUL GATE 2023 ~ BXB HULK & KZY TRIUMPHANT LOCAL RETURN”, 21.05.2023

Sapporo ii-one Stadium

Asistencia: 404 Espectadores

1. BxB Hulk y YAMATO vencieron a Masaaki Mochizuki y Don Fujii (10:58) con un Schoolboy de Hulk sobre Fujii.

2. KAI derrotó a Punch Tominaga (5:03) con la Meteor Impact.

3. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vencieron a Dragon Kid y Genki Horiguchi (10:07) con un Yokosuka Cutter de Susumu sobre Horiguchi.

4. Kota Minoura y Ben-K c/ Minorita derrotaron a U-T y JACKY “FUNKY” KAMEI (13:21) con un R-301 de Minoura sobre U-T.

5. Open The Brave Gate Title: Jason Lee (c) venció a La Estrella (13:50) con un Maximum Driver.

6. 3 Way Match: Madoka Kikuta, Yuki Yoshioka y Dragon Dia derrotaron a Shun Skywalker, Diamante y H.Y.O y a Kzy, BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J (12:53) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre J.