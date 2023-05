Carmelo Hayes se consagró como una de las mejores estrellas de la versión actual de NXT. Su desarrollo en la marca ha sido notable y luego de varios meses de una extensa rivalidad con Bron Breakker, logro convertirse en el actual Campeón NXT, logrando una nueva defensa exitosa el pasado fin de semana en NXT Battleground. Dicho esto, “Melo” no fue seleccionado para el elenco principal en el reciente WWE Draft, a pesar de que otros monarcas de la marca (Indi Hartwell, Alba Fyre e Isla Dawn) sí migraron.

► Carmelo Hayes disfruta de su tiempo siendo Campeón NXT

Si bien Carmelo Hayes no fue reclutado para el elenco principal este año, parece que esto realmente no le afectó en lo absoluto. Durante una entrevista reciente en Cheap Heat con Peter Rosenberg, cuando se le preguntó al Campeón de NXT sobre no ser seleccionado durante el Draft de la WWE este año, este dejó en claro que no le molestaba ni un poco.

“No me molestó de una forma u otra. Obviamente, todos queremos ir, todos queremos ascender y poder experimentar el roster principal y esa rutina y todo, pero me había concentrado en todo lo que estaba haciendo ahora… Mi tiempo es mi tiempo, y cuando mi tiempo viene, ahí es cuando me iré. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo hacer aquí en NXT antes de irme, dejar un legado, tener un par de defensas del título y simplemente llegar a la cima. Habría sido demasiado pronto para que me detuvieran en ese momento, creo”.

Luego de derrotar a Bron Breakker y a Grayson Waller en sendos combates titulares, Carmelo Hayes seguirá con sus obligaciones como Campeón NXT y seguramente seguirá como tal por un tiempo, aguardando en esta ocasión a la próxima Superestrella que se le ponga en frente.