¿Qué sigue para The Bloodline luego de Night of Champions?

En el evento estelar de Night of Champions, Kevin Owens y Sami Zayn batallaron fuertemente para retener el Campeonato Indisputable de Parejas WWE frente a Roman Reigns y Solo Sikoa, pero esto podía no haber sido posible de no mediar la acción de Jimmy Uso, quien sorprendió al Universo WWE al atacar al Jefe Tribal, poniendo fin a The Bloodline tal como lo conocíamos.

► Roman Reigns y Solo Sikoa vs. The Usos sería el plan para Money in the Bank

Mientras Kevin Owens y Sami Zayn seguramente buscarán nuevos rivales con quienes defenderán sus títulos, según informó WRKD Wrestling, WWE está planeando una gran lucha por equipos para Money in the Bank. Lo que vimos al final de Night of Champions habría sentado las bases para una lucha entre quienes fueran compañeros en The Bloodline.

“Si bien los planes aún están tomando forma, una idea discutida para Money In The Bank en Londres es Roman Reigns y Solo vs. The Usos, liberando a Roman para una defensa del título en SummerSlam.”

Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero ciertamente la historia ha tomado un giro tras la traición de Jimmy Uso y WWE querrá seguir explotando la misma hasta donde más pueda. Mientras tanto, el Campeonato Universal Indisputable seguirá sin ser defendido, probablemente.

Money in the Bank se llevará a cabo este 1 de julio en la Arena O2 de Londres, Inglaterra, y desde el próximo lunes también se llevarán a cabo los encuentros eliminatorios para definir a quienes van a competir por el codiciado maletín.