WWE realizará despidos el 15 de septiembre

Lo que muchos temían está por llegar, WWE hará un recorte de personal este, esto después de que terminará la fusión con UFC para crear la marca TKO.

Mike Johnson, de Pro Wrestling Insider, informó que los trabajadores recibieron un correo de parte de Nick Khan donde se les pedía que este 15 de septiembre trabajaran desde casa, pues recursos humanos se comunicaría con las personas que ya no pertenecerán a la empresa y buscaban hacer esto lo más privado posible.

Posteriormente, Sean Ross Sapp de Fightful dio a conocer el contenido de la carta.

This was sent out internally within WWE

«As part of WWE’s transition into the newly formed TKO Group Holdings, we are evaluating our existing operations and systems to identify potential synergies across the business. This effort includes workforce reductions, which will take…

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) September 14, 2023