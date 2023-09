«[…] El anuncio se presta a algunas interpretaciones. Varias personas cercanas a la situación confirmaron con Sports Illustrated que Danielson se alejará de la lucha libre a tiempo completo el año que viene, aunque seguiría siendo una atracción especial para AEW». Recientemente, conocíamos esta información sobre el futuro de Bryan Danielson. El veterano de las cuerdas no va a seguir mucho más tiempo con su agenda actual pero ni dirá adiós definitivamente ni dejará de trabajar en la empresa All Elite.

► Bryan Danielson, el todoterreno de AEW

Y es que si bien continúa luchando, en realidad no es su único rol en la misma, como sabemos desde hace tiempo. De hecho, ahora conocemos uno nuevo, gracias a un apunte de Matt Hardy en The Extreme Life of Matt Hardy. Podemos decir que The American Dragon es un todoterreno en las tierras Khan. Cualquiera pensaría que solo dejará de trabajar en las mismas cuando su contrato, este o uno futuro, acabe, y que mientras siga dentro estará haciendo algo, luchando, produciendo, entrenando…

Quizá no deberíamos hablar tanto de nuevo papel sino de cómo Danielson está ahí para todo y para todos:

«Bryan Danielson es fenomenal. No puedo decir lo suficiente sobre él en términos positivos. Desde que llegó, ha sido el modelo a seguir y el maestro que deseas tener, porque es muy comprensivo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes quieren entrenar. Llega temprano para trabajar con la gente. Además, es muy sensato, tranquilo y tiene una mentalidad increíble.

«Obviamente, ama la lucha libre profesional, como todo el mundo sabe. Pero también es la persona perfecta para asumir un papel de líder y ayudar a moldear a los talentos más jóvenes. Es un ser humano ejemplar y un talento ejemplar. Le tengo un gran aprecio a Bryan Danielson».