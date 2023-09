Matt Hardy habla de quedar fuera de All Out 2023

Matt Hardy está en una etapa muy activa de su carrera en lo que respecta a tener combates. En septiembre todavía no ha luchado pero en agosto lo hizo en cuatro ocasiones. En todo 2023 han sido un total de 29 luchas. No obstanta, solo llama la atención ocasionalmente, como cuando en el Dynamite del 28 del mes pasado se unió a Jeff Hardy en una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. En cambio, no es un habitual de los eventos pay-per-view. La última vez que luchó en uno fue en Double Or Nothing 2022.

► El presente de Matt Hardy

Por ejemplo, no estuvo en All Out 2023. Aunque en realidad sí hubo conversaciones para que lo hiciera, como él mismo da a conocer en un reciente episodio de su pódcast, Extreme Life of Matt Hardy. Todavía tiene tiempo de ganarse un hueco -no hay ningún encuentro confirmado- en Full Gear 2023, el último PPV All Elite del año.

«Muy positivo. [El miércoles] fue extremadamente positivo. Estuve en All Out porque se estaban discutiendo posibles combates para nosotros, posiblemente haciendo algunas cosas. Al final, no nos necesitaron, así que pudimos regresar a casa el domingo por la noche. Vi la mayor parte del show y me sentí muy orgulloso de todos en el roster. Lo dieron todo. Se esforzaron al máximo, salieron y trabajaron muy duro y ofrecieron un gran entretenimiento. Fue un espectáculo excelente, a pesar de haberse montado en la última semana, pero aun así fue un espectáculo increíble. Qué fantástico evento de lucha libre. El ambiente fue genial ese día. El ambiente en Dynamite y Rampage también fue genial. AEW está muy sólida y en un lugar positivo».