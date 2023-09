Grandes elogios de Cathy Kelley a Stephanie McMahon

«[…] Stephanie está muy adelantada en su forma de pensar en este negocio. […] Te das cuenta muy, muy rápido de que no está donde está debido al nepotismo en absoluto. Está ahí por su inteligencia y por el tiempo que ha dedicado a este negocio. Espero que algún día pueda pasar esta empresa a sus hijos y mantenerla funcionando durante muchos años más«. 20 años después, el exluchador Maven guarda muy buen recuerdo de Stephanie McMahon, quien todavía lo influencia a día de hoy.

► Stephanie McMahon, una líder

The Billion Dollar Princess abandonó la WWE a comienzos de 2023 y no se sabe si algún día volverá; su nombre no apareció en el reciente anunció de TKO. Pero hay otra persona que se acuerda de ella de la mejor de las maneras: Cathy Kelley. La actual entrevistadora de la compañía dedica grandes elogios a Stephanie en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

«Ella es, para mí, la personificación de lo que debería ser un líder. Sé que aprendí mucho al estar cerca de ella y lo amable que es con todos en la habitación, sin importar quiénes sean. Cuando estás cerca de alguien que muestra ese nivel de respeto por todos, simplemente no puedes evitar sentir ese mismo nivel de respeto por ella».

En la misma charla con el reconocido entrevistador, Kelley recuerda que Stephanie fue también quien la devolvió a WWE:

«[…] Creo que todo comenzó cuando le envié a Hunter un mensaje de feliz cumpleaños. En ese momento, estaba en Alaska con mi madre, y él comenzó a hablar sobre cómo había pescado allí hace años y cómo lo recordaba con cariño. Eso se convirtió en una conversación en la que me preguntó si estaría dispuesto a hablar con Steph, algo que también me propuso cuando me fui en un principio. En ese momento, ya tenía mi mente decidida, pero les doy crédito por mi regreso. […] Steph fue muy acogedora al escuchar lo que quería hacer y me ofreció aprender a ser comentarista, tomar un papel de escritora, y esta oportunidad surgió justo cuando estábamos teniendo esas conversaciones».