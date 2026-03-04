WWE NXT: Myles Borne venció a Ethan Page con un zapatazo

En la más reciente edición de NXT, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo Myles Borne logró retener el Campeonato Norteamericano NXT al vencer a «All Ego» Ethan Page, el excampeón, en una revancha bastante interesante.

► Momentos clave

La lucha empezó con Myles dando puñetazos a Ethan, mientras este se sacaba la chamarra. Lo llevó al esquinero y le dio lazos... Myles luego intentó otro lazo al cuello, pero Ethan le dio en la cara una botaza.

Myles logró una cuenta en dos segundos tras varios puñetazos y luego, otra cuenta en dos con un súplex.

Page luego le dio un cabezazo a su rival, y la cuenta llegó solo a dos… Myles buscó un súplex, pero Page lo atacó con un destrozacaras y casi gana… Page luego recibió un GTR de parte de Myles.

El final llegó cuando Page intentó un powerbomb, pero Myles escapó y lo puso en un ankle lock, aunque Page escapó.

Myles escapó también de un Twisted Grin y Myles le quitó a Ethan un zapato, le dio en la cabeza con el zapato y lo castigó con su Zig Zag llamado Borne Again y ganó la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues Ethan Page tendrá que irse al fondo de la fila si quiere recuperar su campeonato.