WWE NXT: Myles Borne venció a Ethan Page con un zapatazo

por
Myles Borne Ethan Page DESTACADAS SÚPER LUCHAS

En la más reciente edición de NXT, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo Myles Borne logró retener el Campeonato Norteamericano NXT al vencer a «All Ego» Ethan Page, el excampeón, en una revancha bastante interesante.

► Momentos clave

Myles Borne Ethan Page DESTACADAS SÚPER LUCHAS
Myles Borne Ethan Page DESTACADAS SÚPER LUCHAS

La lucha empezó con Myles dando puñetazos a Ethan, mientras este se sacaba la chamarra. Lo llevó al esquinero y le dio lazos... Myles luego intentó otro lazo al cuello, pero Ethan le dio en la cara una botaza.

Myles logró una cuenta en dos segundos tras varios puñetazos y luego, otra cuenta en dos con un súplex.

Page luego le dio un cabezazo a su rival, y la cuenta llegó solo a dos… Myles buscó un súplex, pero Page lo atacó con un destrozacaras y casi gana… Page luego recibió un GTR de parte de Myles.

El final llegó cuando Page intentó un powerbomb, pero Myles escapó y lo puso en un ankle lock, aunque Page escapó.

Myles escapó también de un Twisted Grin y Myles le quitó a Ethan un zapato, le dio en la cabeza con el zapato y lo castigó con su Zig Zag llamado Borne Again y ganó la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues Ethan Page tendrá que irse al fondo de la fila si quiere recuperar su campeonato.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos