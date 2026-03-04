AEW Dynamite se presentara este miércoles en el Don Haskins Center en El Paso, Texas, coliseo con capacidad para 12,567 aficionados, y casa de los UTEP Miners de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2) Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****) Kevin Knight vencio a Mansoor (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***) Brody King venció a Mark Davis (****) MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

AEW DYNAMITE – 4 DE MARZO 2026 📅 Fecha Miércoles 4 de marzo de 2026 🕐 Hora 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT 📍 Sede Don Haskins Center, El Paso, Texas 📺 Transmisión TBS

HBO Max Fox Sports MX

La primera defensa de la Campeona Mundial AEW, Thekla, se efectuará este miércoles. Su rival será Thunder Rosa, quien regresó recientemente después de una lesión que la mantuvo fuera desde All In Texas en julio de 2025. La mexicana ha tomado impulso con victorias sobre las Sisters of Sin y sobre Julia Hart. En el Dynamite del 25 de febrero, Thunder Rosa confrontó a Thekla durante una entrevista con Renee Paquette, declarando que el título que Thekla posee ‘fue hecho por mujeres como Thunder Rosa’. Kris Statlander, aún recuperándose, advirtió a Rosa que tenga cuidado, pero la valentía de la mera mera es a toda prueba.

No será la única lucha titular, pues MJF expondrá el Campeonato Mundial AEW frente a Kevin Knight. El desafío surgió después de que Knight confrontara a MJF por intentar usar una moneda trucada para evitar el Texas Death Match contra Hangman Page en Revolution.

En acción de parejas, The Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) se medirán con The Inspiration (Cassie Lee y Jessie McKay), quienes harán su debut en Dynamite.

Por su parte, Orange Cassidy y Darby Allin enfrentarán en un duelo de relevos a Clark Connors y Gabe Kidd.

Además, el Campeón Continental AEW, Jon Moxley, tendrá un mano a mano con Hechicero.