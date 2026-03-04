WWE NXT: Wren Sinclair a la final del torneo WWE Speed

Esta noche, en la segunda lucha de WWE NXT, vimos cómo Wren Sinclair logró vencer a Nikkita Lyons para poder llegar a la final del torneo que busca a la nueva retadora al Campeonato WWE Speed Femenil.

► Momentos clave

La lucha empezó con ambas en toma de réferi, rápidamente, Nikki atacó con un Sunset Flip para una cuenta en dos segundos… Nikkita escapó de un ataque de Wren usando su trasero.

Nikkita pateó a Wren, luego le dio patadas voladoras, Nikkita con una guillotina logró una cuenta en dos… Nikkita luego estuvo en intercambio de machetazos, Wren logró una cuenta en dos con una rodada a espaldas.

El final llegó cuando Wren atacó a Nikkita con patadas voladoras, esta le respondió con su patada giratoria y Nikkita obtuvo una cuenta en dos segundos… Wren también lo hizo con una rodada a espaldas.

Nikkita buscó el esquinero, pero Wren la sorprendió con un súplex y la puso en una tremenda Cattle Mutilation que hizo rendir a Nikkita.

► ¿Y ahora qué?

Pues Wren Sinclair logró llegar a la final del Torneo. Vamos a ver quién o quiénes son sus rivales. La actual Campeona WWE Speed y quien espera retadora o retadoras es Fallon Henley.