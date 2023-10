El programa NIL (Next In Line) nació en WWE con la intención de preparar a los jóvenes que están desarrollando su etapa estudiantil mientras se desenvuelven en algún deporte a convertirse en Superestrellas. Las hermanas gemelas Hanna y Haley Cavinder fueron las que más llamaron la atención hasta ahora pero también hemos hablado de Jaiden Fields, quien no hace mucho contaba su experiencia durante el proceso. O de Derrian Gobourne, que se unió al Performance Center unos meses atrás. También leímos a Zoey Stark contando su molestia con algunos talentos.

► Peyton Prussin firma con WWE

What a way to win a third title, @peyton_prussin! pic.twitter.com/XnRDMQ7FjH — Justin Basch (@JustinJBasch) March 12, 2023

Hoy volvemos a hablar del NIL para confirmar -a través de nuestros compañeros de PWInsider- que WWE ha contratado a tiempo completo a la luchadora olímpica Peyton Prussin, que entrara como participante al programa en enero de este año 2023. Cualquier detalle adicional es una incógnita pero sin duda es un gran paso adelante para esta atleta que haya conseguido un contrato. Veremos cómo sigue evolucionando y qué noticia tenemos de ella próximamente, por ejemplo, acerca de su debut en NXT.

Por otro lado, también en enero, su entrenadora, Ashley Flavin, comentaba esto a FloSports:

«Durante los últimos años, Peyton no solo ha sido una de las caras del programa de lucha libre femenina de la Universidad de Life, sino también de la lucha colegial femenina. Es una atleta de alto rendimiento que es divertida de ver y animar, no solo por su habilidad en el tapiz, sino también por su personalidad. Es divertida, enérgica, juguetona, compasiva y alegre, pero extremadamente enfocada y competitiva cuando llega el momento de trabajar. Estamos encantados de que Peyton tenga esta asociación con la WWE y emocionados de que un nuevo grupo de fanáticos pueda conocerla, a nuestro equipo y al deporte. La WWE no podría haber elegido a una atleta mejor para esta oportunidad«.