WWE estaría preparando el regreso de AJ Lee

Durante el evento principal de Clash in Paris, Becky Lynch ayudó a Seth Rollins a retener su Campeonato Mundial Peso Completo, derrotando a CM Punk, LA Knight y Jey Uso con una maniobra decisiva cuando atacó a Punk con un golpe bajo, permitiéndole a su esposo sellar el triunfo con un pisotón. La ayuda vino de manera oportuna para el Visionario, quien no pudo contar con la presencia de Bron Breakker y Bronson Reed, quienes habían sido expulsados de la arena horas antes debido a la paliza que le propinaron a Roman Reigns.

► WWE estaría preparando el terreno para regreso de AJ Lee

Cuando el programa concluyó, muchos de los fanáticos quedaron preguntándose si veríamos un eventual regreso de AJ Lee, esposa ce CM Punk, y al parecer existen dos pistas que podrían conducir a aquello.

Sean Ross Sapp informó en Fightful Select que el final de WWE Clash in Paris reafirmó los rumores que han circulado dentro de la WWE durante varios meses, y en esta ocasión parece que habría algo más que simple humo en torno al posible regreso de AJ Lee por primera vez en más de diez años. Se dice que fuentes de la WWE contactaron a Fightful después del evento principal, sugiriendo que el momento podría estar relacionado con propuestas recientes.

«El nombre de AJ Lee ha surgido en numerosos lanzamientos internos recientemente. Un alto funcionario de la WWE señaló que no están preocupados por su tiempo fuera del ring gracias a su gran condición física.»

Si bien no hay confirmación del regreso de AJ Lee, fuentes afirmaron que el tema ha recibido más atención recientemente que en el pasado, y aquí es donde surge la otra pista, puesto que durante el Post Show de Clash in Paris, la ex luchadora fue mencionada por el panel de comentaristas, justo cuando estaban enfocando a CM Punk abandonar la arena y leer un cartel que decía «Trae a AJ Lee de vuelta», haciendo un gesto aparentemente de aprobación.

AJ Lee luchó por última vez en marzo de 2015. Desde entonces, no ha competido. Cuando trabajaba en el programa Heels, los involucrados dijeron que al principio no estaba segura de trabajar en el ring, pero completó las escenas sin problemas. Ahora, con Punk en el pico de su popularidad tras su regreso a la WWE hace casi dos años, la idea de traerla de vuelta ha tenido más fuerza que antes.