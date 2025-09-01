Ryback: «La edad no importa en WWE»

Los fans de WWE en los últimos años han tenido algunas discusiones en redes sociales acerca de la edad de las principales figuras de la empresa. Los grandes nombres, como John Cena, The Rock, Seth Rollins, LA Knight, Brock Lesnar, tienen ya una edad que ronda los 50 años o incluso más. Por eso, muchos fans de WWE piden darle un empuje al talento joven.

Y ayer, Peter Rosenberg, panelista de los shows previos y posteriores a los eventos premium de WWE, causó polémica al recordar que la edad promedio de los cuatro luchadores que compitieron por el Campeonato Mundial en Clash in Paris 2025, era de 41.75 años. Estas fueron sus palabras:

► Ryback dice que la edad es solo un número en WWE

«Hay veteranos en esta lucha. El promedio de edad en la lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado es de 41.75 años».

Ante esta situación, el siempre polémico exluchador de WWE, Ryback, salió al paso al decir vía X, antes Twitter, que los fans no deben preocuparse por la edad de sus luchadores estrella, menos en WWE, y que la edad es solo un número. Pidió a los fans dejar de quejarse y disfrutar más los shows. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Muchos se enredan discutiendo sobre la edad en la lucha libre. La realidad es que el poder de convocatoria y el valor de un nombre se construyen con años de historias, reconocimiento y conexión. Muy pocos logran tener un atractivo mundial desde temprano. En lugar de quejarse, disfruten el show, disfruten los enfrentamientos y valoren a quien esté siendo presentado como el mejor, porque ese es el mejor en este momento».