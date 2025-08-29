WWE SMACKDOWN 29 DE AGOSTO 2025 .— Solo Sikoa defenderá el Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn, quien se ha fijado este objetivo desde que se trasladó a SmackDown y tras haberle ganado a Sikoa en lucha no titular hace unas semanas. Ésta es su gran oportunidad para obtener un título que aún no ha ostentado. Sin embargo, Sikoa, no sólo es un hueso duro de roer, sino que estará respaldado por MFT (JC Mateo, Tonga Loa y Talla Tonga). ¿Tendrá Sami Zayn posibilidades de coronarse? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la LDLC Arena, en Lyon, Francia.

En otra lucha titular, las Camepeonas de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss expondrán el oro ante el equipo Secret Service (Piper Niven y Alba Fyre).

Y en un encuentro para definir contendientes #1 al Campeonato de Parejas WWE, los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz).

WWE SmackDown 29 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro