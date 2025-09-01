¿Becky Lynch, la nueva miembro de The Vision?

El evento principal de Clash in Paris vio a Becky Lynch ayudar a Seth Rollins a retener su Campeonato Mundial Peso Completo, derrotando a CM Punk, LA Knight y Jey Uso. Contra todo pronóstico, «The Man» se hizo presente para ayudar a su esposo, quien no pudo contar con la presencia de Bron Breakker y Bronson Reed, quienes habían sido expulsados de la arena horas antes debido a la paliza que le propinaron a Roman Reigns.

► Becky Lynch se une a su esposo en The Vision

Tras el final del programa, se reveló el estado interno de Lynch. A través de un informe de BodySlam Net, se pudo conocer de que Becky Lynch ahora forma parte de The Vision tras Clash in Paris, uniéndose a Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman.

«Becky Lynch ahora figura oficialmente internamente como miembro de The Vision, junto a Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman.»

Becky Lynch fue decisiva en el resultado final dl combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo tras asestarle un golpe bajo a CM Punk, preparando el camino para que su esposo, Seth Rollins, sellara su triunfo con un pisotón.

Minutos antes, The Man logró defender con éxito el Campeonato Intercontinental Femenil tras derrotar a Nikki Bella en un combate que fue muy criticado.

Habrá que ver qué implicaciones tiene la presencia de Becky Lynch en The Vision, pero con Wrestlepalooza programado para el 20 de septiembre, y considerando lo ocurrido este domingo, podríamos haber visto el primer paso de un eventual regreso de AJ Lee tras más de una década fuera de la WWE y los fanáticos ahora esperan con ansias un enfrentamiento de CM Punk y AJ Lee contra Seth Rollins y Becky Lynch.