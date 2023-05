WWE elige el mejor momento de Angie Mysterio

Angie Mysterio, esposa de Rey Mysterio y madre de Dominik y Aliyah Mysterio, ha vivido todo tipo de momentos en la WWE. Si te casas con uno de los mejores luchadores de todos los tiempos… Aunque es verdad que cuando la pareja se dio el “sí, quiero” en 1996 el enmascarado todavía no lo era. Prometía serlo, y finalmente lo cumplió, pero ese mismo año comenzó su carrera en WCW después de haber trabajado en Lucha Libre AAA Worldwide o ECW. Y como tal ella ha formado parte en muchas ocasiones de las historias luchísticas de él.

> Lo mejor de Angie Mysterio en WWE

Todo comenzó cuando realizó su primera aparición en WWE durante el SmackDown del 18 de agosto de 2005 como parte de la rivalidad de Rey Mysterio con Eddie Guerrero por la custodia de Dominik Mysterio para apoyar a su marido, que acabaría ganando en SummerSlam la patria de quien un día sería su rival en WrestleMania 39. Y justamente a ese combate vamos ahora porque la compañía acaba de publicar un video repasando los mejores momentos de Angie y estar en el magno evento para ese combate de padre e hijo es el número uno.

No se sabe si Angie Mysterio va a volver a aparecer en la WWE pero no podemos más que aplaudirla por su trabajo hecho hasta ahora, en especial teniendo tan reciente esta historia familiar que tantas emociones ha provocado en el último año. Si vuelve no cabe duda de que será recibida con los brazos abiertos.

¿Cuál es tu momento favorito de Angie Mysterio en WWE?