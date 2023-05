Colby Covington: Soy un hombre de negocios

Colby Covington dice que vencería al campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya de principio a fin si alguna vez se enfrentaran.

Se espera que Covington se enfrente al campeón del peso welter de la UFC, Leon Edwards, a finales de este año, pero todavía está a la espera de una posible pelea de peso medio contra Adesanya, que estaba interesado en tomar después de su victoria contra Jorge Masvidal en el UFC 272.

Colby Covington sobre Israel Adesanya. En una entrevista reciente con MMA Fighting, Covington dijo que aplastaría absolutamente a Adesanya si los dos alguna vez se cruzaran.

“Por supuesto [me encantaría esa pelea], creo que es una gran pelea y es una pelea de gran magnitud“, dijo Covington. “Me gusta el enfrentamiento, para ser honesto. No creo que pueda conmigo. Creo que lo derribaré, lo golpearé de principio a fin y lo romperé dentro del octágono. Él no puede colgar con el rey de cardio. No está preparado para la crudeza del acero americano y el retorcido sex appeal.

“No creo que quiera luchar contra un luchador de alto nivel como yo, alguien que pueda seguirle el ritmo y estar en su cara todo el tiempo, presionándole. No voy a lanzar un solo derribo, voy a lanzar 5.000 derribos y estar en tu cara y romperte. Si eso es lo que la UFC quiere hacer, estoy aquí. Soy un hombre de empresa, soy un hombre de negocios, así que me importa la empresa y lo que la empresa quiera hacer, quiero hacer el mayor y mejor negocio para la empresa, la UFC, la mayor organización del mundo.”