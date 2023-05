Bisping insulta a fan por comentario contra Smith

Michael Bisping no se tomó nada bien que un fan criticara a Anthony Smith, copresentador de su podcast “Believe You Me”, durante una retransmisión en directo en su canal de YouTube el sábado por la noche tras ver cómo “Lionheart” sufría una convincente derrota por decisión ante Johnny Walker.

“Ant estaba destrozado. Especialmente después de la charla que hizo”, escribió un fan llamado Tali Ban UK después de dar una propina de 2 dólares a Bisping por un comentario de superchat en YouTube.

Fan o no, Bisping fue implacable en su regreso, ya que arremetió contra el comentarista con ambos cañones.

“¿Qué quieres decir? ¿Qué esperas que diga?” respondió Bisping. “¿Por qué vas a ser un odioso? ¿Por qué vienes aquí a decir estupideces? Escucha, ¿después de la charla que hizo? Por supuesto, vas a ir a una pelea confiado. Asumo que nunca has entrado en un ámbito competitivo en tu vida. Si entras en algo, no puedes hacerlo esperando perder. Vas con la esperanza de ganar. Haces el trabajo que vas a ganar, y tienes una mentalidad positiva. No vas por ahí diciendo: “Oh, Dios. Esto va a ser muy duro. No sé si podré hacerlo’. Porque eso significa que ya estás derrotado, Tali Ban GB.

“Así que mírate un poco en el espejo. No deberías celebrar el hecho de que alguien haya sido derrotado en una pelea en la que puso su vida, su cuerpo y su salud en juego para tu entretenimiento. Ya sabes, deberías decir, ‘Bueno, ya sabes, juego limpio para Johnny Walker’. Tenemos que celebrarlo, pero no se patea a un hombre mientras está j*didamente caído. Así que, si quieres irte a la m*erda y cancelar tu suscripción, toma tus m*lditos 2 dólares y métetelos por el c*lo, imbécil.”