WWE despidió a otro talento de NXT

De una tacada, cuando ciertos medios aseguraron que la fusión WWE-UFC no afectaría a los talentos de la promotora de lucha libre ya no controlada en su mayoría por Vince McMahon, esta se deshizo de 23 nombres. He aquí el listado completo.

► Nueve meses de aventura

Y no se confíen, porque siguen surgiendo testimonios directos de más afectados por dicho «merger». Aunque su repercusión sea mínima. Sobre todo, si nunca llegaron a disputar un solo combate bajo los focos de WWE.

He aquí el caso de Melanie Brzezinski, fisicoculturista, karateka y competidora de CrossFit, que firmó un contrato de desarrollo con WWE el pasado diciembre luego de realizar un «tryout» en Bradenton (Florida, EEUU). Brzezinski dio la noticia de su salida vía Instagram.

«Buenos días a todo el mundo. Estoy segura de que os habéis enterado de la noticia, y sí, es cierto. Mi tiempo con WWE, también conocida como TKO, se ha acabado. «Fue una experiencia increíble por la que siempre estaré agradecida. Me tomo esto como un trampolín para otro sueño. «Gracias por el apoyo y las amables palabras durante esta increíble experiencia con la compañía. «Es hora de perseguir lo que de verdad me importa».